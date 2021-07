vor 6 Stunden Stuttgart Bye, Bye Sonnenschein? Am Wochenende drohen im Südosten wieder Unwetter

Mit der Arbeitswoche dürfte auch die aktuelle Sonnenphase in Baden-Württemberg enden. Während der Deutsche Wetterdienst (DWD) noch für Donnerstag und Freitag verbreitet heiteres Wetter bei Temperaturen um die 30 Grad zwischen Freiburg und Mannheim erwartet, drohen vom Wochenende an Unwetter. Vor allem im Südosten des Landes muss damit gerechnet werden, wie ein DWD-Sprecher am Mittwoch sagte. Auch in Karlsruhe kann es wieder zu Regen und Gewittern kommen.