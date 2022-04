19.04.2022 14:20 Karlsruhe Altstadtfest Durlach 2022 findet statt: Spektakel feiert sein Comeback nach zwei Jahren Corona-Pause

Nach coronabedingter Zwangspause findet das 44. Durlacher Altstadtfest am 1. und 2. Juli 2022 wieder statt - in gewohnter Größe mit kulinarischen und musikalischen Highlights. Das gab die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt. Offiziell wird das Altstadtfest in Durlach am Freitag, den 1. Juli, um 17 Uhr, vor dem Rathaus eröffnet.