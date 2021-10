vor 6 Stunden Carsten Kitter Karlsruhe Altes trifft Neues: Messe Karlsruhe präsentiert "voller Vorfreude" Konzept für die offerta 2021

Wie aktuell so vieles kommt ab Ende Oktober auch die offerta in der Messe Karlsruhe zurück. Zwischen dem 30. Oktober und dem 7. November präsentieren rund 450 Aussteller ihre Produkte. Nach der kurzfristigen Absage im vergangenen Jahr ist die Vorfreude bei den Organisatoren groß, wie sie am Dienstag während einer Pressekonferenz erklärten.