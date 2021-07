Seit Freitag, den 23. Juli, ist Karlsruhe um eine Bundestagskandidatin reicher: Zoe Mayer, Fraktionsvorsitzende der Karlsruher Grünen, möchte am 26. September in den neuen Bundestag einziehen. Unterstützt von ihrer Wahlkampfkommission - darunter ihre "Vorgängerin", die Bundestagsabgeordnete Sylvia Kotting-Uhl - stellte die 25-Jährige im Karlsruher Tollhaus ihr Wahlprogramm vor - und dabei wird deutlich: Als Spitzenkandidatin der grünen Jugend, mit einer Platzierung auf Rang 12 der Landesliste, hat die junge Karlsruherin tatsächlich gute Karten.

"Empathisch", "ambitioniert", "taff". Das sind nur einige der Wörter die am vergangenen Freitag fielen, als die Karlsruher Grünen ihren Wahlauftakt im Karlsruher Tollhaus feierten. Gemeint ist damit Zoe Mayer, 25 Jahre jung, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Karlsruher Gemeinderat.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Mietendeckel, Gesundheit und Klima: Mit diesen Ideen zieht Michel Brandt in den Karlsruher Bundestags-Wahlkampf

Doch das Alter sei laut Mayer kein Nachteil für sie: "Die Demokratie lebt davon, dass eben alle Gruppen repräsentiert sind. Und bei Menschen unter 30 haben wir nicht mal ein Prozent im Bundestag. Das bringt natürlich mit sich, dass eine ganze Generation aus den Augen verloren wird. "

"Karlsruhe hat einen grünen Geist"

Tatsächlich rechnet sich Mayer sogar recht gute Chancen aus, dass es bei den Wahlen im September mit dem Direktmandat klappen könnte. Platz 12 konnte Mayer inzwischen bei den Listenplätzen erklimmen. "Wenn die Grünen ungefähr bei 9 Prozent landen, dann bin ich auf jeden Fall mit drin", erklärt Mayer im Gespräch mit ka-news.de. "Ich war jetzt sieben Jahre lang im Gemeinderat, ich glaube, ich weiß wo man auf Bundesebene die Stellschrauben drehen muss, um auch in Karlsruhe einiges auf den Weg zu bringen."

Doch was genau wäre das eigentlich?

Besonders im Fokus stehen bei Mayer und bei den Grünen natürlich das Thema Klimaschutz - und das kommt wohl gut an. "Karlsruhe hat einen sehr grünen Geist, das hat man schon bei den vorherigen Wahlergebnissen gemerkt", so Mayer. Und: Spätestens seit den Überflutungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen scheinen die Menschen umso mehr auf dieses Thema sensibilisiert zu sein.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe FFF-Demo in Karlsruhe: 250 Teilnehmer demonstrieren gegen Klimawandel

"Dieser Bundeswahlkampf ist etwas ganz besonderes, da er inmitten von zwei Krisen stattfindet: Der Corona Krise und dieser Flutkatastrophe. Diese Krisen zeigen, dass wir in der Politik einen Neuanfang brauchen, dass wir lernen müssen, mit der Natur, mit Krisen, zu leben. Und dazu braucht es Mut", sagt Sylvia Kotting-Uhl zu Beginn ihrer Rede im Tollhaus. "Denn anders, als die anderen Parteien, haben die Grünen keine Angst vor dieser Veränderung."

Auch Mayer macht während ihrer Rede deutlich: "Wenn wir in den nächsten vier Jahren nicht ernsthaft Klimapolitik betreiben, dann rückt das 1,5 Grad Ziel für uns in Deutschland in ganz weite Ferne. Und das gibt uns den Antrieb, in den nächsten acht Wochen Wahlkampf alles zu geben."

Ein "Partizipationsrat" für den Bundestag

Doch nicht nur der Klimaschutz, auch Digitalisierung, erneuerbare Energie, Natur und Artenschutz oder die Entlastung von Familien mit kleineren Einkommen stehen bei den Grünen auf dem breit gefächerten Wahlprogramm. Ebenso möchte sich Mayer gegen Rassismus und für die Gleichbehandlung von Frauen einsetzen.

Denn: Die meisten der Bundestagsabgeordneten seien, wie Leonie Wolf von der Wahlkampfkommission betont, nämlich "männlich, weiß und über 50 Jahre alt."

"Es sind leider nicht alle Gruppen so im Bundestag vertreten wie es sein sollte, obwohl jeder seine Perspektive miteinbringen sollte", argumentiert Mayer. In diesem Zusammenhang möchte sich Mayer auch für die Etablierung eines "Partizipationsrat" einsetzen. Hier sollen alle Themen die Rassismus und Partizipation betreffen in einem Ministerium gebündelt werden.

"Ich habe den Anspruch, für jede Generation, für jedes Geschlecht und für jede Art gesellschaftlicher Gruppen, Politik zu machen und als Ansprechperson bereit zu stehen", so Mayer.