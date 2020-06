26.06.2020 13:11 Ruby M. Voigt Karlsruhe "All Lives Matter"-Proteste in Karlsruhe: Gegendemonstranten in Überzahl

Am Samstag, 27. Juni, fand um 14 Uhr auf dem Stephanplatz in Karlsruhe eine rassistische Kundgebung statt. Das Antifaschistische Aktionsbündnis Karlsruhe (AAKA) hielt deshalb um 13 Uhr eine Gegendemonstration ab. Beide Versammlungen seien überwiegend friedlich verlaufen, so die Polizei in ihrem Fazit.