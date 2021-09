Älteres Paar in Karlsruhe angefahren: Mann schwebt in Lebensgefahr

Beim Zurücksetzen hat der Fahrer eines Großraumtaxis in der Danziger Straße in Karlsruhe ein älteres Paar angefahren und schwer verletzt.

Nach Polizeiangaben erlitt die 80 Jahre alte Frau in einem Rollstuhl schwere Verletzungen - ihr 89 Jahre alter Begleiter schwebt nach dem Unfall in Lebensgefahr. Der Mann am Steuer sei offenbar unachtsam gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag weiter mit.