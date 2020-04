Achtung, Jungtiere! So verhält man sich in den Karlsruher Wäldern jetzt richtig

Im Frühling beginnen die Wildtiere in den heimischen Wäldern ihren Nachwuchs großzuziehen. Das Forstamt und der Karlsruher Wildtierbeauftragte bitten daher um Rücksichtnahme und Einhaltung einiger Verhaltensregeln, um die Tiere und ihren Nachwuchs zu schützen.

Zur Frühlingszeit beginnt für viele Wildtiere im Wald, auf dem Feld und in der Stadt die sogenannte Setz- und Brutzeit. In dieser Zeit sind die Tiere besonderns anfällig für Störungen. Ulrich Kienzler, Leiter des Forstamts und Wildtierbeauftragter Stefan Lenhard bitten deshalb um besondere Rücksichtnahme beim Aufenthalt in der Natur: "Wir wissen, dass es viele Menschen im Frühling auch in Zeiten der Corona-Krise in die aufblühende Natur zieht."

Wege nicht verlassen und Hunde anleinen

Dabei müssten derzeit aber nicht nur die Kontakteinschränkungen eingehalten werden, es gelte auch, "die Verhaltensregeln im Umgang mit den wild lebenden Tieren zu beachten, deren Lebensraum wir aufsuchen."

Die beiden wichtigsten Grundsätze dabei seien, die Wege nicht zu verlassen und Hunde anzuleinen, wenn diese nicht zuverlässig auf ihren Halter oder ihre Halterin hören. Menschen oder Hunde in der Nähe einer Setz-, Brut- und Aufzuchtstätte stellen eine mögliche Lebensgefahr für die Jungtiere da und setzen die Elterntiere unter Stress.

Tödlich: Hunde scheuchen Rehe in Zäune

"Gerade jetzt im Frühjahr haben frei laufende Hunde abseits der Wege nichts zu suchen! Wenn die Vierbeiner nicht im direkten Einwirkungsbereich von Hundeführerin oder Hundeführer auf einem Weg zuverlässig abrufbar sind, sind die Hunde grundsätzlich anzuleinen", meint der Wildtierbeauftragte Stefan Lenhard.

In den letzten Tagen seien ihm Fälle bekannt geworden, bei denen Rehe von Hunden aufgescheucht wurden und dadurch in der Flucht in Zäune rannten, hängen blieben und verendeten.

Jungtiere nicht anfassen

Aber auch bei Vögeln sei Vorsicht geboten. So weiß man von bestimmten Vogelarten wie den Greifen und Eulen, dass sie im Spätfrühling ihre Jungen bewusst aus dem geschützten Nest verbannen, damit die Jungtiere selbstständig und "flügge" werden.

"So kommt es bei einem Spaziergang immer wieder vor, dass man am Wegesrand auf einen Jungvogel trifft", so das Forstamt weiter. Die Elterntiere sind aber in der Lage, die nur scheinbar hilflosen Jungvögel auch auf dem Boden weiter zu versorgen - sofern sie nicht gestört werden.

Sie kommen erst durch Menschen in Not, wenn sie die Jungtiere vom Fundort wegbringen. "Jungtiere sollen ganz allgemein nicht berührt werden, da sich dadurch deren Geruch verändern kann", raten die Experten weiter. Eine mögliche Folge ist dann, dass die Elterntiere den Nachwuchs verstoßen.