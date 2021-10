vor 6 Stunden Verena Müller-Witt Karlsruhe Abgenabelt von Facebook und Co.: ka-news.de-Leser erzählen von ihrem Montag im "Offline-Modus"

Kein Facebook, kein Instagram, kein WhatsApp - am Montagnachmittag brach quasi das gesamte Netzwerk der Sozialen Medien in sich zusammen. Auch in Karlsruhe starrten die User über sechs Stunden lang wortwörtlich ins Leere - für viele innerhalb unserer digitalen Gesellschaft ein absolutes "No-Go". Aber gehören die Karlsruher auch dazu? Wir wissen, womit sich die Bürger gestern Abend sonst noch beschäftigt haben.