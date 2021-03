Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) leiten die Buslinie 10 von Dienstag, 16. März, bis Donnerstag, 18. März um. In dieser Zeit werdenim Kreuzungsbereich der Ettlinger Straße/Kriegsstraße umfangreiche Markierungsarbeiten durchgeführt.

"Hierfür wird die Querung der Kriegsstraße für den Kfz-Verkehr gesperrt", erklärt die VBK in einer Pressemitteilung. Von der Haltestelle "Kongresszentrum" kommend biegen die Busse dann rechts in die Baumeisterstraße ab, wenden dann auf der Einfahrt des Badischen Staatstheaters und bedienen die Ersatzhaltestelle "Volkswohnung" am Fahrbahnrand.

Anschließend erfolgt die Rückfahrt auf dem regulären Fahrweg zum Hauptbahnhof Vorplatz. Während der Umleitung wird die Bushaltestelle Ettlinger Tor ersatzlos aufgehoben. Die Halte-stelle Volkswohnung/Staatstheater (auf der Ettlinger Straße) wird in die Baumeisterstraße verlegt.