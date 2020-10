Heute um 15.30 tagt der Gemeinderat im Karlsruher Rathaus. Unter anderem stehen die Haushaltsreden der Fraktionen für 2021 auf dem Programm. Außerdem wird darüber abgestimmt, ob in Karlsruher ein Weihnachtsmarkt stattfinden kann. ka-news.de begleitet die Haushaltsreden im Liveticker.

16:54 Gebührenabschaffung für Schulen gefordert

16:48 Sibel Uysal beginnt Haushaltsrede SPD

Gravierende Folgen im Bildungsfortschritt. Deshalb fordert Uysal Sanierungen der Schulen, da diese nicht nur Bildungsstätten, sondern auch Begegnungsstätten sind. Außerdem fordert Sie die Gebührenabschaffung bei Fachschulen, um "ein klares Signal zu setzen"

"Corona ist für uns alle ein neues Lernfeld", sagt Uysal zu Beginn Ihrer Rede. Die Rahmenbedingungen für einen Haushalt haben sich Ihrer Meiungung nach stark verändert. "Zu viele Unsicherheiten hätten einen geplanten Doppelhaushalt zu einen Vabanque-Spiel gemacht", so Uysal. Außerdem müsse sich das Kommunale Handeln an Corona orientieren, nicht dagegen.

16:48 CDU-Rede endet

Zum Abschluss Ihrer Rede fordert Dogan einen Richtungswechsel in Sachen Haushaltspolitik: "Die Ausgaben müssen sinken."



Die Rede von Rahsan Dogan ist nun vorbei. Es folgt die SPD.

16:45 Dogan spricht sich gegen Steuererhöhung aus

Die CDU-Rednerin spricht sich entschieden gegen eine Erhöhung der Grundsteuer aus. "Dies ist mit der CDU nicht so machen." In der Krise sei eine Steuererhöhung Gift für die Bürger und die Wirtschaft in der Stadt. "Karlsruhe ist ein attraktiver Standort und muss es auch bleiben."

16:40 Videoüberwachung am Europaplatz

In Sachen Sicherheit führt Dogan das Prinzip der intelligenten Videoüberwachung am Europaplatz aus für, dass sich die CDU schon seit Jahren ausspricht. "Eine intelligente Überwachung kann die Sicherheit und das Sicherheitsgefühl der Bürger erhöhen und garantiert ausreichend Datenschutz."

16:37 Bildung ist wichtig

Ähnlich wie ihre Vorrednerin steht für Dogan die Bildung an hoher Stelle für den kommenden Haushalt. "Vor allem im sanitären Bereich muss in den Schulen nachgeholt werden." Hier fordert Dogan eine intensivere Umsetzung.

16:32 Planen und Bauen was möglich ist

Dogan fordert, dass in Zukunft nur noch "geplant und gebaut werden soll was auch möglich ist." Sie kritisiert den Oberbürgermeister hart für sein Management in Sachen Großprojekte.

16:30 "So darf mit Steuergeldern nicht umgegangen werden"

Dogan führt Ihre Kritik weiter aus und spricht davon, das ein Ausbau des Autobahnanschluss Nord verpasst wurde, obwohl ein Baurecht vorlag und auch Bundesgelder vorhanden waren." Vor allem die Bürger Hagsfeld leiden unter dieser Maßnahme", so Dogan.

16:25 Harte Kritik von Dogan

Dogan kritisiert außerdem die Steigerung des Defizits bei der ÖPNV und die Ausgaben für das städtische Klinikum. Auch in Sachen Stadthalle bekommt der OB Kritik: "Die Situation rund um die Stadthalle ist ein Desaster. Ein ähnliches Schauspiel dürfen wir uns bei der Schwarzwaldhalle nicht erlauben."

16:23 CDU nun an der Reihe

Für die CDU spricht nun Rahasan Dogan. Sie kritisiert zu Beginn Ihrer Rede den Haushaltsentwurf des Oberbürgermeisters: "Wir müssen verantwortungsvoll mit den Steuern der Bürger umgehen, der Entwurf des OB's wird dieser Verantwortung nicht gerecht."

16:20 Redezeit der Grünen vorbei

Die Eröffnungsrede der Grünen-Fraktion ist nun vorbei. Als nächstes folgt die Rede der CDU-Fraktion. Für dieses ist eine Redezeit von 28 Minuten vorgesehen.

16:12 Wirtschaft und Arbeitnehmer zur Seite stehen

Mayer hält fest, dass in der Krise vor allem Arbeitnehmer, der Einzelhandel, die Gastronomie, Start-Ups und Schausteller leiden. Diese Gruppen wollen die Grünen nicht alleine lassen. Um zum Beispiel, die Gastronomie weiter zu stärken sollen neue Konzepte erarbeitet werden.

16:03 An Bildung darf nicht gespart werden

Für Mayer und Ihre Fraktion steht fest, dass im Bereich Bildung "nicht gespart werden darf." Investitionen in Schulausstattung und die Erweiterung der Schulgebäude muss weiterhin eine hohe Rolle spielen. Schulbudgets und Schulsozialarbeit sind in Krisenzeiten besonders wichtig.

15:59 Mayer über das Coronavirus

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus bedankt sich Mayer bei allen sozialen Einrichtungen: "Die Wohnungslosenhilfe, die Bahnhofsmissionen oder die Frauenhäuser haben viel aufgefangen. Vielen Dank an alle Akteure! Das ist großartig."

15:57 Gleiche Schwerpunkte in Sachen Verkehr

Mit Blick auf die Verkehrssituation in Karlsruhe spricht Mayer davon, dass eine Verkehrswende angesichts der Klimakrise noch dringender geworden ist. Die Förderung des "Zu-Fuß-Gehen", Radfahren und des öffentlichen Verkehrs liegt der Grünen-Fraktion ganz besonders am Herzen.

15:49 Zehn weitere Ladesäulen für E-Autos

Mayer fordert, dass die Stadtwerke einen Zuschuss erhalten, um zehn weitere Ladesäulen für E-Autos im öffentlichen Raum zu erstellen. Außerdem betont sie, dass der Betrieb der bereits vorhandenen Säulen weiter verbessert werden muss.

15:47 Hauptaugenmerk: Klimaschutz

In Ihrer Rede legt die junge Stadträtin viel Wert auf den Klimaschutz: "Seit vielen Jahren wissen wir, dass eine Erwärmung des globalen Klimas im Gang ist. Seit einigen Jahren erleben wir, wie sich auch in unserer Region das lokale Klima ändert."

15:45 Reden zum haushalt beginnen

Als größte Fraktion dürfen die Grünen als erstes Ihre Überlegungen zum Haushalt 2021 vorstellen. Stadträtin Zoe Meyer spricht nun vor dem Gemeinderat.

15:35 OB Frank Mentrup eröffnet Gemeinderatssitzung

Der Oberbürgermeister begrüßt alle Anwesenden und verweist auf Corona Regelungen. Aktuell werden über Anträge zur Tagesordnung abgestimmt.

15:21 Gleich gehts los

Herzlich Willkommen zum Liveticker zu den Haushaltsreden der Gemeinderatsfraktionen. Ab sofort berichten wir live aus dem Karlsruher Rathaus. Die Reden zum Haushalt sind der erste Tagesordnungspunkt, später wird eine Entscheidung zum Karlsruher Weihnachtsmarkt erwartet.

12:01 Die Gemeinderatsitzung im Liveticker

Wie wird der Karlsruher Haushalt für 2021 aussehen? Heute, 20. Oktober, dürfen sich die acht Fraktionen des Gemeinderats zum Plan für 2021 äußern.

Für jede Fraktion ist eine maximale Redezeit vorgeschrieben. Als größte Fraktion dürfen die Grünen am längsten Ihre Vorstellungen bekannt geben. Sie werden die Sitzung eröffnen und haben 40 Minuten Redezeit.

Die übrige Redezeit entfällt wie folgt: