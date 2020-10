vor 1 Stunde Pforzheim A8: 43-Jähriger löst Großeinsatz der Polizei aus

Ein 43 Jahre alter Mann hat am Mittwoch auf an der A8 einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Dabei musste die Autobahn im Bereich der Anschlussstelle Pforzheim-Nord in beide Richtungen gesperrt werden.