vor 11 Stunden Karlsruhe Zwei Polizisten verletzt: Betrunkener Mann randaliert vor Gastätte

Im Rahmen eines Einsatzes wurden am Sonntagmittag zwei Polizisten in Karlsruhe leicht verletzt. Ein alkoholisierter 33-Jähriger hatte sich gegen insgesamt drei Streifen so stark zur Wehr gesetzt, dass er in Gewahrsam genommen wurde.