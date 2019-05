vor 2 Stunden Karlsruhe Zwei Mädchen bei Karlsruhe vermisst: Polizei sucht nach 12- und 13-Jähriger und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung

Zwei Mädchen im Alter von zwölf und 13 Jahren werden seit Mittwochmorgen vermisst. Sie sind an diesem Morgen nicht an ihrer Schule in Ettlingen angekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei halten sich beide in Karlsruhe oder Umgebung auf. Die Kriminalpolizei Karlsruhe bittet bei der Fahndung nach den beiden Mädchen um die Mithilfe der Bevölkerung.