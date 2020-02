vor 5 Stunden Lena Kube Karlsruhe Zwei Klos für 60 Mitarbeiter: "Irgendwann findet man sich mit der Situation ab"

Aufzüge streiken, Toiletten sind gesperrt und die Lüftung ist auch fehlerhaft: Im Karlsruher Landratsamt, das mitten in Karlsruhe rund 21 Stockwerke gen Himmel ragt, herrscht an vielen Stellen dringender Sanierungsbedarf. Was bedeutet das für direkt Betroffene? ka-news.de hat mit einem der Mitarbeiter über das Arbeiten im maroden Gebäude gesprochen.