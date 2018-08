vor 4 Stunden Waldbronn Zusammenstoß mit entgegenkommendem Auto: 4 Verletzte

Aus bislang unbekannter Ursache kam am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr die Fahrerin eines Kia Picanto in einer leichten Rechtskurve auf der Landesstraße 564 auf dem Weg nach Ettlingen zu weit nach links. Daraufhin kam es in Höhe Etzenrot zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW Multivan.