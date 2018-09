Karlsruhe darf sich in diesem Jahr erneut als "Fairtrade-Stadt" bezeichnen. Seit 2010 hat die Fächerstadt die Auszeichnung bereits zum vierten Mal erhalten.

Bürgermeister Klaus Stapf freut sich über die erneute Verlängerung des Titels: "Diese Auszeichnung ist ein schönes Zeugnis für die nachhaltige Verankerung der Eine-Welt-Arbeit und der Unterstützung des fairen Handels in Karlsruhe."

Karlsruhe ist "Fairtrade-Stadt" seit 2010

2010 erhielt die Stadt Karlsruhe die Auszeichnung für ihr Engagement zum fairen Handel erstmalig vom gemeinnützigen Verein "TransFair e.V.", heißt es in einer Meldung der Stadt. Der Verein zeichnet sich in Deutschland für die Organisation der internationalen Fairtrade-Towns-Kampagne verantwortlich. Damit ist die Fächerstadt eine von über 2.000 weltweiten Fairtrade-Städten in insgesamt 36 Ländern.

"Wir setzen uns auch weiterhin mit viel Engagement dafür ein, den fairen Handel auf lokaler Ebene zu fördern", erklärt Bürgermeister Stapf. Hierzu sei die verstärkte Anschaffung nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen für die städtische Verwaltung sowie weitere Kooperationen mit dem Karlsruher Einzelhandel und der Gastronomie geplant.

Zudem sollen Begleitprogramme eingeführt werden, die Aktivitäten an Karlsruher Schulen, wie das Fairtrade-School-Projekt, unterstützen. Entsprechende Aktivitäten können darüber hinaus im Karlsruher Nachhaltigkeitswettbewerb "Grüne Pyramide" gewürdigt werden.