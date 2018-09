Zum Start des neuen Schuljahres am Montag hat Innenminister Thomas Strobl (CDU) verstärkte Polizeipräsenz vor den Schulen angekündigt.

Es wird in den kommenden Wochen intensive Geschwindigkeitskontrollen geben und auch das richtige Parken entlang von Geh- und Radwegen sowie die Sicherung der Kinder im Auto werden überwacht, wie das Ministerium am Freitag in Stuttgart anlässlich der Vorstellung der Aktion "Sicherer Schulweg" mitteilte.

Im vergangenen Jahr verzeichnete die Polizei 596 (2016: 653) Verkehrsunfälle auf dem Schulweg. Dabei wurden 103 (Vorjahr: 121) Kinder und Jugendliche schwer und 515 (Vorjahr: 525) leicht verletzt. 2017 sei wie im Jahr 2016 ein Kind auf dem Schulweg ums Leben gekommen. An diesem Montag beginnt für rund 1,5 Millionen Kinder das neue Schuljahr.