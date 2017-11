Nach wie vor ist die Zukunft der Paracelsus-Klinik Karlsruhe-Durlach unklar. Mit diesem Statement leitet die Paracelsus-Kliniken GmbH eine aktuelle Pressemeldung ein. Derzeit würden Verhandlungen mit potenziellen anderen Trägern laufen.

Wie geht es mit der Paracelsus-Klinik in Karlsruher-Durlach weiter? "Wir sind in Erfolg versprechenden Verhandlungen mit potentiellen Kooperationspartnern", sagt Regionaldirektor Stefan Begemann. Die Paracelsus-Gruppe mit Sitz in Osnabrück hatte öffentlich gemacht, dass der Standort unter veränderter Trägerschaft weitergeführt werden soll. Welcher Art die Weiterführung sein könne, das verhandelt die Gruppe derzeit.

Begemann: "Wir haben immer gesagt, dass wir uns viele Modelle vorstellen können. Und offensichtlich sehen das einige Interessenten genauso." Für die Paracelsus-Kliniken sei der Standorterhalt dabei maßgeblich: "Wir haben einen Versorgungsauftrag, der nicht zuletzt vom Land auch mit einem Förderbescheid über knapp zwölf Millionen Euro bestätigt wurde. An diesem Auftrag halten wir fest." Bis Anfang kommenden Jahres soll eine Entscheidung getroffen sein, wie es mit dem Standort weitergeht.