vor 5 Stunden Karlsruhe Zoofest im Oberwald: Führungen, Infostände und schnelle Motorsägen

Am kommenden Sonntag, 16. September, lädt der Zoo Karlsruhe zum Oberwaldfest im gleichnamigen Tierpark ein. Zwischen 10.30 und 16 Uhr soll den Besuchern bei freiem Eintritt ein abwechslungsreiches Programmgeboten werden, so die Stadt in einer Pressemitteilung.