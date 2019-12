vor 10 Stunden Karlsruhe Zeugen nach Unfallflucht gesucht: Fußgänger auf Linkenheimer Landstraße angefahren und verletzt

Im Vorfeld der letzten KSC-Begegnung wurde auf der Linkenheimer Landstraße am Samstagmittag ein Fußgänger von einem Auto-Anhänger erfasst und verletzt. Das gibt die Polizei in einer Meldung an die Presse bekannt.