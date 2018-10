Am Freitagabend hat ein bislang Unbekannter zwischen 19 Uhr und 21 Uhr im Passagehof ein Auto beschädigt. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun nach Zeugen für den Vorfall.

Wie die Polizei in einer Pressemeldung berichtet, stellte die Fahrerin eines weißen Opel Corsa ihr Fahrzeug am Freitagabend gegen 19 Uhr im Passagehof zum Parken ab. "Als sie gegen 21 Uhr wieder zu ihrem Auto kam, musste sie feststellen, dass die Beifahrerseite wohl durch ein fremdes Fahrzeug beschädigt worden war", so die Polizei.

Der Verursacher des Schadens in Höhe von rund 5.000 Euro hat sich bislang nicht gemeldet. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen der Verkehrsunfallflucht, sich unter 0721/6663611 beim Polizeirevier Karlsruhe-West zu melden.