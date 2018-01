Eine 55 Jahre alte Frau ist am Montagabend auf ihrem Nachhauseweg in der Karlsruher Südweststadt von zwei Jugendlichen belästigt und unsittliche berührt worden. Die Täter konnten fliehen.

Wie die Polizei am Dienstag berichtet, war die die Frau gegen 17.35 Uhr zu Fuß in der Schwarzwaldstraße unterwegs. Dabei begegneten ihr zwei Jugendliche, die mit ihren Fahrrädern unterwegs waren. Auf ihren Rädern umkreisten die beiden Unbekannten daraufhin mehrfach die 55-Jährige und griffen ihr dabei jeweils einmal an die Brust. Als die Dame schließlich an ihrer Haustür ankam, konnte sie sich ungehindert in ihre Wohnung retten.

Die beiden Jugendlichen schätzte die Geschädigte auf etwa 14 bis 16 Jahre. Einen beschrieb sie als blond mit kurzen Haaren und einem rundliches Gesicht, der andere hatte ihren Angaben zufolge einen dunklen Teint und dunkle, etwas längere Haare. Zeugen werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721/939-5555 in Verbindung zu setzen.