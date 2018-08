Am frühen Mittwochmorgen stürmte das SEK eine Wohnung in Karlsruhe-Mühlburg. Ein Zeuge hatte zuvor einen Schuss gehört. Vier Männer hatten dort offenbar mit einer Schreckschusswaffe hantiert.

Die Beobachtung eines Anwohners hat am Mittwoch die Polizei auf den Plan gerufen. "Der Zeuge teilte mit, dass jemand in einer nahegelegenen Wohnung deutlich hörbar mit einer Schusswaffe hantieren würde und auch bereits einen Schuss abgegeben habe", so die Polizei in ihrem Bericht.

So rückte ein polizeiliches Großaufgebot mit über 20 Polizisten des Polizeipräsidiums Karlsruhe und mehr als zehn Beamten des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg gegen 3.45 Uhr in die Steubenstraße aus. In der besagten Wohnung konnten vier Männer im Alter von 18 bis 23 Jahren angetroffen werden. Im Zuge der Durchsuchung fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe und ein verbotenes Klappmesser auf. Das Quartett wurde kurzzeitig in Gewahrsam genommen und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.