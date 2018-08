Eine Attraktion für alle Karlsruher im Laufsport-Fieber: Die Stadtwerke erwarten 1.000 Sportler beim Volkslauf. Teilnehmerplätze sind noch zu vergeben.

Am Donnerstag, 13. September, fällt wieder der Startschuss für alle Laufsportfreunde: Der Volkslauf der Stadtwerke startet zum 35. Mal. Die Fünf- und die Zehn-Kilometer-Strecken entlang der Alb warten darauf erobert zu werden. Das geht aus der Pressemeldung der Stadtwerke hervor.

Die Zeit wird mithilfe von sogenannten Transpondern, Zeitmesschips, gestoppt, die die Läufer an ihren Schuhen befestigen. Ab 16 Uhr können diese zusammen mit den Startnummern von allen Teilnehmern abgeholt werden. Um 17.30 Uhr gibt die Sportgemeinschaft der Stadtwerke auf ihrem Betriebsgelände in der Pfannkuchenstraße 1 das Startzeichen. Davor gibt es ein gemeinsames Aufwärmprogramm, so die Stadtwerke weiter.

Auch dieses Jahr erwartet die Sportgemeinschaft wieder rund 1.000 Laufsport-Fans. Bis zum 2. September ist die Anmeldung unter volkslauf.stadtwerke-karlsruhe.de möglich. Je nach Streckenlänge beträgt die Startgebühr vier oder fünf Euro.