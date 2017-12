Nach einer Auswertung des Kraftfahrtbundesamtes (KFB) wurden in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr deutlich mehr Fahrverbote verhängt als noch 2015. Auch in Karlsruhe ist die Zahl gestiegen.

Zu schnelles Fahren und Alkohol- oder Drogeneinfluss am Steuer: Das sind die häufigsten Ursachen dafür, dass der Führerschein zeitweise oder ganz entzogen wird. Und wie Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes nun belegen, kommen diese Delikte häufiger vor. So seien die Zahlen der zeitweisen Fahrverbote zwischen 2015 und 2016 um fast 20 Prozent gestiegen (2015: 49.418 Fälle und 2016: 59.040 Fälle). Bei der Mehrzahl der Betroffenen handelt es sich demnach um Männer (84 Prozent). Der Hauptgrund für Fahrverbote liegt in den meisten Fällen an einer Überschreitung der Geschwindigkeitsbegrenzung.

Eine Tatsache, die sich auch mit den Karlsruher Zahlen deckt: Wie das Karlsruher Ordnungsamt auf Anfrage von ka-news mitteilt, sind auch in der Fächerstadt 2016 mehr Fahrverbote ausgesprochen worden, als im Jahr 2015. Während es 2015 insgesamt 2.492 Fahrverbote waren, stieg die Zahl um rund 16 Prozent auf 2.903 im Jahr 2016. Wie im Land auch, beruhten die meisten Fahrverbote auf Geschwindigkeitsüberschreitungen. Aber auch Rotlichverstöße haben eine Rolle gespielt. Weniger von Bedeutung sei hier der Alkohol- oder Drogenkonsum gewesen.

Drogen und Alkohol sorgen für mehr entzogene Führerscheine

Nicht in diesen Zahlen eingerechnet sind die Autofahrer, deren Führerschein entzogen wurde. Insgesamt 12.860 waren das 2015 in Baden-Württemberg. Im Gegensatz zu den Fahrverboten ist diese Zahl 2016 geringfügig um rund zwei Prozent auf 12.670 gesunken. In der Fächerstadt zeigt sich hier aber ein anderes Bild: Im vergangenen Jahr wurden 277 Führerscheine entzogen - rund neun Prozent mehr als noch im Jahr davor (2015: 254 entzogene Führerscheine). "In den meisten Fällen war die Einnahme von Betäubungsmitteln, das Fahren unter Cannabiseinfluss oder das Überschreiten der Punkte der Grund für den Führerscheinentzug", erklärt das Ordnungsamt auf Anfrage von ka-news.

Eine Begründung für das Durchgreifen bei beispielsweise bei Geschwindigkeits- und Alkoholverstößen ist in der Unfallstatistik der Karlsruher Polizei zu finden. Im vergangenen Jahr wurden laut Statistik im Stadtkreis Karlsruhe bei 146 Unfällen mindestens ein Unfallbeteiligter alkoholisiert. Dabei wurden in 50 Fällen Personen verletzt. Das bedeutet jeweils eine Steigerung zum Vorjahr. Da wurden bei 116 Unfällen mit alkoholisierten Personen 36 Menschen verletzt.

Mehr Unfälle unter Drogen und mit zu hoher Geschwindigkeit

Auch Unfälle mit Beteiligten, die unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss stehen führten immer wieder zu Unfällen. Im vergangenen Jahr waren es 13 Fälle im Karlsruher Stadtgebiet in denen mindestens ein Unfallbeteiligter unter Drogeneinfluss oder anderen reaktionshemmenden Substanzen stand. Auch hier hat sich die Unfallhäufigkeit um 30 Prozent erhöht.

Missachtung der Vorfahrt, Abbiegen und zu geringer Abstand waren im Stadtkreis Karlsruhe die häufigsten Ursachen für Verkehrsunfälle mit Personenschaden. Allerdings führt auch immer wieder überhöhte Geschwindigkeit zu Unfällen bei denen auch Personen verletzt werden. Das Polizeipräsidium Karlsruhe registrierte in seiner Unfallstatistik im vergangenen Jahr im Stadtkreis 88 Fälle, in denen ein Unfall durch überhöhte Geschwindigkeit verursacht wurde.