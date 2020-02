vor 1 Stunde Pforzheim Wohnungsbrand in Pforzheim: Bewohner erleidet Rauchgasvergiftung

Am Samstagmittag brannte es in einer Wohnung in der Kirchenstraße in Pforzheim. Nachdem der Rauchmelder angegangen war, alarmierten Nachbarn sofort die Feuerwehr.