Wohnungsbrand in Oberreut: Person muss mit Verbrennungen in Klinik gebracht werden

In der Karlsruher Woerishofferstraße kam es am Mittwochabend aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand. Eine Person musste dabei von den Rettungskräften aus den Flammen befreit werden.

Die Feuerwehr Karlsruhe wurde um kurz vor 19 Uhr zu einem Wohnungsbrand im Stadtteil Oberreut gerufen. Vor Ort erwartete die Rettungskräfte eine dichte Rauchschwade, die aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss drang. Während die Brandausbreitung von Außen eingedämmt werden sollte, drangen Trupps unter Atemschutz in die Wohnung ein und begannen mit Such-, Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen.

Eine Person mit Verbrennungen konnte aus der Wohnung gerettet und durch die Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. Aufgrund der erlittenen Verbrennungen wurde die Person, nachdem sie von einem Rettungsdienst vor Ort versorgt wurde, später mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Neben 35 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr waren auch Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei vor Ort. Der durch den Vollbrand entstandene Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Aktualisierung, 11.22 Uhr:

Nun folgt auch die Meldung der Karlsruher Polizei: So sei gegen 18.45 Uhr in der Woerishoffer Straße eine Matratze in Brand geraten. Die Ursache sei derzeit noch unklar, so die Polizei. Der 42-jährige Bewohner habe die Matratze dann auf den Balkon geschoben und sich selbst ins Treppenhaus begeben. "Der deutlich alkoholisierte und unter Schock stehende Mann hatte sich schwere Brandverletzungen zugezogen und wurde in eine Klinik eingeliefert", so die Polizei weiter.

Das Feuer griff auch auf eine danebenliegende Wohnung über, die glücklicherweise derzeit unbewohnt ist. Die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Brandursache hat das zuständige Fachdezernat der Kriminalpolizei übernommen.