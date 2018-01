Karlsruhe und seine Stadtteile sind ein attraktiver Standort - sowohl für Firmen als auch begehrter Wohnraum. Um den Wohnungsmarkt zu erweitern, soll in Durlach-Aue - am "Oberen Säuterich" - neuer Wohnraum entstehen. Bis zum Sommer soll der Rahmenplan stehen und Bürger in diesen Prozess eingebunden werden.

Auf rund 13,5 Hektar Fläche soll in Durlach-Aue neuer Wohnraum entstehen. Dabei will die Stadt Karlsruhe einen Rahmenplan für das zukünftige Wohnquartier erarbeiten. Dazu sollen Vereine, Politik, Anwohner und auch Bauwillige eingebunden werden. Denn laut Bürgerforum Durlach fühlten sich in den zurückliegenden Jahren viele Bürger zu wenig informiert und beteiligt. Das soll sich beim Projekt "Obere Säuterich" ändern.

Schon 2016 wurde der städtebauliche Entwurf für das Gebiet in Durlach kritisiert, Anwohner hinterfragten die Wohndichte, äußerten aber auch Befürchtungen bei der Erschließung des Gebietes. Stadtplanungsamtsleiterin, Anke Karmann-Woessner, hatte daraufhin weitere Bürgerbeteiligung zugesagt. In mehreren Stufen soll nun der Rahmenplan ausgebaut und entwickelt werden.

Stadt sucht das öffentliche Gespräch

Bis zum Frühjahr soll die erste Phase abgeschlossen sein. Dabei sollen planerische Aspekte und die unterschiedlichen Interessen der Beteiligten für den Rahmenplan aufbereitet werden. Daher wird die Stadt mit den verschiedenen Gruppierungen Gespräche führen. In den nächsten Wochen werden alle Eigentümer des Areals "Obere Säuterich" sowie Bürgervereine und andere öffentliche Gruppierungen benachrichtigt. Für das Frühjahr ist außerdem eine öffentliche Diskussionsrunde geplant, bei der der weitere Ablauf des Beteiligungsverfahrens vorgestellt wird.

Die zweite Phase der Beteiligung schließt sich bis zum Sommer mit der Rückmeldung an die Öffentlichkeit sowie der eigentlichen Arbeit am Rahmenplan an. Zum Abschluss gibt es dann erneut eine Veranstaltung, in der über die Fortschritte informiert wird. Dieser Rahmenplan dient dann als Basis für den Bebauungsplan für das Wohnquartier "Obere Säuterich" in Durlach-Aue.