Was wird mit dem denkmalgeschützten Franz-Rohde-Haus in der Karlsruher Weststadt passieren? Ein Abriss des ehemaligen Alten- und Pflegeheims ist inzwischen vom Tisch, doch was plant der neue Investor aus Freiburg? Erste Entwürfe wurden nun vorgestellt.

Die Ergon Invest GmbH hat das Franz-Rohde-Haus in der Karlsruher Weststadt vom Evangelischen Verein für Stadtmission Karlsruhe gekauft. Bereits 2015 hat Ergon Invest-Geschäftsführer Jürgen Lange-von Kulessa ein, sich nördlich des Franz-Rohde-Haus befindliches, Grundstück in der Blücherstraße erworben. "Wir wurden gefragt, ob wir das Grundstück dazunehmen möchten, um das Haus zu retten", so Lange-von Kulessa.

"Wir möchten Wohnraum schaffen"

Doch was hat der Investor mit dem 1937/1938 von dem in Karlsruher Architekten Otto Bartning erbauten Gebäude vor? "Wir möchten Wohnraum schaffen", so Lange-von Kulessa auf einer Informationsveranstaltung des Investitionsunternehmens am Montagabend im Generallandesarchiv Karlsruhe.

Vorerst sieht Lange-von Kulessas Plan vor, ein "Generationenhaus" zu schaffen, indem junge, sowie ältere Menschen zusammen unter einem Dach leben. Diese Planungen sieht der Investor als "moderne Weiterentwicklung der von Otto Bartning geplanten Nutzung". Hierfür soll das denkmalgeschützte Franz-Rohde-Haus umgewandelt werden, sowie ein Neubau an der Nordseite des Bestandgebäudes gebaut werden.

16 Wohneinheiten geplant

Aktuell plant der Investor, zusammen mit dem Berliner Architekturbüro Schönborn Schmitz, in enger Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt und der Behörde für Denkmalschutz einen ersten Planungsentwurf. Dieser sieht vor, dass im Franz-Rohde-Haus Raum für neun Wohneinheiten entsteht, deren Wohnungsgrößen zwischen 40 und 120 Quadratmetern variieren.

Der geplante Neubau soll, laut diesen ersten Planungen, weitere sieben Wohnungen, sowie eine Tiefgarage bieten und sich nördlich des Franz-Rohde-Hauses befinden. Details zur Abfahrt in die Tiefgarage, konnte das beauftrage Architektenbüro noch nicht geben. "Das Gebäude wird 13 mal 18 Meter groß sein und eine Höhe von 12 Metern haben", informiert Architektin Kathrin Schmitz. Außerdem soll sich der Neubau in ein Erdgeschoss, zwei Obergeschosse und ein Staffelgeschoss aufteilen.

Bäume bleiben erhalten

Großen Wert wollen der Investor sowie das Architektenbüro, auf den Erhalt des architektonisch wertvollen Franz-Rohde-Hauses sowie der parkähnlichen Grünfläche und den, teils schützenswerten Baumbestand, legen. "Der aktuelle Baumbestand bleibt komplett erhalten", versichert Schmitz. Auch sei es "eine große Ehre mit einem Werk eines etablierten Architekten, wie es Otto Bartning war, zu arbeiten", erklärt Georg Schönborn vom beauftragten Architektenbüro, das die Räume des Hauses, nach eigenen Aussagen, erhalten möchte, da sie "in ihrer Art einzigartig seien".

Wann wird gebaut?

Auch wenn aktuell nur von "bisherigen Planungen und Entwürfen" die Rede ist, steht der Zeitplan des Bauvorhabens zumindest schon grob fest. "Am 1. Februar 2018 übernehmen wir das Grundstück. Davor erfolgen nur Abstimmungen mit den Ämtern sowie Planungen", erklärt Lange-von Kulessa. Doch auch im Februar werden noch keine Bagger anrollen, denn ab diesem Zeitpunkt wird zunächst der Bauantrag gestellt. Nach einem, schätzungsweise mehrmonatigem, Baugenehmigungsverfahren sowie einer darauf folgenden Baugenehmigung, könnten die Planungen im Sommer 2018 umgesetzt werden.

"Ziel wäre es, beide Bauabschnitte zu Parallelisieren, was aber nur infolge einer gleichzeitigen Baugenehmigung möglich wäre", so der Freiburger Investor. "In diesem Fall wäre nach zwölf Monaten Bauzeit wieder Ruhe", so Lange-von Kulessa weiter.

