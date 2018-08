vor 2 Stunden Stuttgart Woche im Südwesten startet heiß: Gewitter ab Montagnachmittag erwartet

Im Südwesten bleibt es zu Beginn der neuen Woche weiterhin sonnig und heiß. Die Höchstwerte liegen zwischen 28 Grad im Bergland und 36 Grad an der Tauber und in der Kurpfalz, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Stuttgart mit.