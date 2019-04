In Karlsruhe gibt es eine Notschlafstelle in der Sozialpension Augustiner nahe des Mühlburger Tors. Das Problem: Menschen, die bei der Bahnhofsmission nach Hilfe fragen, finden den Weg dorthin oft nicht, denn sie sprechen meist nur wenig Deutsch. Die SPD-Fraktion beantragte aus diesem Grund eine Notschlafstelle für Frauen in Bahnhofsnähe - doch der Sozialausschuss hat sich nun dagegen entschieden. Die Hilfesuchenden sollen stattdessen beim Finden der schon bestehenden Angebote besser unterstützt werden.

Eine Notübernachtungsstelle für Frauen, die bei der Bahnhofsmission ankommen und für die Nacht einen Schlafplatz brauchen: Das beantragte die SPD-Fraktion im Karlsruher Gemeinderat. Nun hat der Sozialausschuss entschieden, dass eine solche Stelle vorerst nicht eingerichtet wird. Der Grund: In der Fächerstadt gebe es bereits Notschlafstellen, die zuletzt kaum genutzt wurden, erklärt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Hilfesuchende finden den Weg zur Notschlafstelle nicht

Karlsruhe hält seit drei Jahren im früheren Hotel Augustiner in der Sophienstraße fünf Übernachtungsplätze für Notfälle vor, die ausschließlich von der Bahnhofsmission belegt werden können. Die Sozialpension in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt (AWO) sei rund um die Uhr besetzt und damit auch für Frauen in prekären Situationen geeignet, die nachts oder außerhalb behördlicher Öffnungszeiten am Bahnhof stranden und nach Hilfe fragen, so die Stadt.

Das Angebot im Augustiner war nach Angaben der Verwaltung zuletzt allerdings kaum genutzt worden – 2018 sollen nur 14 Personen an 48 Tagen in den Zimmern übernachtet haben. Grund dafür sei unter anderem, dass Frauen, die bei der Bahnhofsmission um Hilfe fragen, oft kaum Deutsch sprechen und nicht verstehen, wie sie die Unterkunft in der Sophienstraße finden können.

Tickets und Wegbeschreibungen zur Schlafstelle

Um dieses Problem zu lösen, haben sich Bahnhofsmission, AWO und die Abteilung Wohnungssicherung der Sozial- und Jugendbehörde auf verschiedene Maßnahmen verständigt. So sollen den Menschen als Erstinformation Flyer in mehreren Sprachen mit einer Wegbeschreibung über Google Maps an die Hand gegeben werden. Zudem sollen sie Tickets des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV) für die Fahrt zur Sozialpension und dort angekommen ein Beratungsgespräch erhalten, meint die Stadt abschließend.