2) Kombilösung Teil II: Autotunnel Kriegsstraße

Unter der Kriegsstraße entsteht ein 1,6 Kilometer langer Autotunnel: Vom Karlstor bis zur Ludwig-Erhard-Allee. Darüber sollen eine begrünte Bahntrasse und breite Fußgänger- und Radwege angelegt werden

Baubeginn: 2017

Bauende: Voraussichtlich 2021

Stand: Für den Autotunnel an der Kriegsstraße ist der Aushub in vollem Gang. Autos können während der Arbeiten weiterhin auf der Kriegsstraße fahren, Radfahrer und Fußgänger werden gebeten, an einigen Stellen die Parallelstraßen zu nutzen