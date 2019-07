05.07.2019 13:48 Karlsruhe "Wir wollen Position beziehen": Demo vor dem Staatstheater gegen AfD-Anfrage zur "Migrantenquote"

Welchen Pass haben die Musiker und Tänzer an den staatlichen Theatern in Baden-Württemberg? Mit dieser Anfrage hat die AfD im Landtag für viel Wirbel gesorgt: Die Abgeordneten Rainer Balzer und Klaus Dürr forderten vom Land Auskunft über die Nationalität der Künstler. Auch von denen, die in Karlsruhe am Badischen Staatstheater beschäftigt sind. Das reagiert nun – und ruft für den heutigen Samstag unter dem Motto "Gemeinsam sind wir mehr – schützt die Freiheit der Kultur" zur Demonstration auf.