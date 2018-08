Es ist und bleibt einfach viel zu trocken in Karlsruhe und weiten Teilen des Landes. Leidtragende sind vor allem diejenigen, die auf den Regen angewiesen sind, wie die Landwirte, die jetzt mit höheren Preisen und kleineren Früchten rechnen. Ein Meteorologe macht keine Hoffnung auf eine schnelle Besserung der Regenbilanz.

Des einen Glück, ist des anderen Leid: Während viele Schüler die schulfreie und heiße Zeit in den Schwimmbädern genießen, ächzen die Bauern landesweit unter den Witterung. Es ist einfach viel zu wenig Regen gefallen und gleichzeitig ist es zu heiß. Das führt vielerorts nicht nur zu Flächenbränden, sondern auch zu schlechten Erntebilanzen. Der Deutsche Bauernverband befürchtet Ausfälle und fordert daher von der Regierung eine Hilfe in Höhe von einer Milliarden Euro. Agrarminister Peter Hauk (CDU) will erst die endgültige Erntebilanz abwarten, bevor er über eine mögliche finanzielle Hilfe entscheiden will.

Im Süden schlimm, im Norden und Osten schlimmer

Baden-Württembergs Bauern leiden nach Hauks Worten derzeit weitaus weniger unter Ernteeinbußen als ihre Kollegen im Norden und Osten Deutschlands. Im Südwesten hätten Landwirte vor allen in der nördlichen Rheinebene Probleme. "Wir haben aber auch Schäden im Schwarzwald."

Auch wenn es im Norden und Osten vermeintlich größere Probleme gibt, sind auch die Bauern in der Region belastet. Das bestätigt zum Beispiel Friedhelm Wenz. Er betreibt einen Obstbauernhof vor den Toren der Fächerstadt, im Pfinztal. "Wir spüren es und vor allem die Pflanzen spüren es", sagt er im Gespräch mit ka-news auf die Frage nach den Auswirkungen der Hitze. Die Obstbäume würden sich in einer Art Stresszustand befinden, einfach weil ihnen das Wasser fehlt.

Früchte kochen an den Bäumen

Ohne das Wasser kann sich die Pflanze nicht mehr selbst kühlen, die Früchte auf der Sonnenseite können gar einen Sonnenbrand erleiden. Dann sterben in den Früchten einzelne Zellen ab, sie werden regelrecht "abgekocht", werden weich und können dann abfallen. Einige Bäume hätten laut Wenz auch schon angefangen, die Blätter abzuwerfen.

Was jetzt helfen würde wäre ein ausgiebiger Landregen, also Niederschläge über mehrere Tage mit mäßiger Stärke. Kurze Niederschläge, wie beispielsweise von Mittwoch auf Donnerstag in der vergangenen Woche, helfen nur kurzfristig. "Das spült wenigstens mal die Blätter ab", so Wenz, der seine Bäume tröpfchenweise im Wurzelbereich bewässert. Für eine Kronenbewässerung fehlt im das Wasser und die Leitungen. Schon jetzt seien die Zisternen leer, er muss Leitungswasser zu den Feldern bringen.

Kunden wollen regionale und gleichzeitig perfekte Ware

Die Kunden werden davon wenig mitbekommen, Obst kommt trotzdem in den Verkauf - es wird nur deutlich kleiner Ausfallen. "Die Kunden wollen zwar nachhaltig angebaute und biologische Früchte - aber groß sollen sie trotzdem sein." Er fürchtet daher, dass viele Früchte daher zu Most verarbeitet werden müssen.

Etwas mehr Glück hat Hans-Peter Jenisch. Der Landwirt bewirtschaftet rund 135 Hektar große Ackerflächen bei Stutensee. Die Getreideernte hat er schon abgeschlossen, "zu diesem Zeitpunkt hatten wir noch genug Regen." Dramatischer sieht es bei seinen Anbau von Mais, Zuckerrüben und Kartoffeln aus. Auch hier muss er Hektoliter an Wasser auf die Felder bringen, damit die Pflanzen nicht verenden.

Erste Getreideernte ist bereits unbeschadet in die Lager gekommen

Bei den Spätsorten des Getreides sieht er aber auch Probleme auf die Landwirte zukommen. "Es wird viel weniger geerntet werden können als sonst", so Jenisch gegenüber ka-news. Dramatischer sei hier die Lage aber vor allem im Osten der Republik. Weiter: "Weizen muss wohl in diesem Jahr importiert werden, damit der Bedarf überhaupt gedeckt werden kann - und das wird auch knapp, da andere Länder auch schlechtere Ernten haben werden." Die Folge: Die Preise für Getreide werden ansteigen.

Doch der fehlende Regen hat noch eine andere Folge: Auf den bereits abgeernteten Getreidefeldern herrscht eine hohe Brandgefahr. "Da reicht ein Funke und das Feld steht in Flammen." Sonst findet zum Teil ein Zwischenanbau statt, der ist aber aufgrund der Trockenheit nicht möglich. "Beim letzten Regen haben wir die Chance ergriffen und haben die Felder gepflügt, damit das übrige Heu unter die Erde gemischt wird. Eine erste Maßnahme, doch Abhilfe schafft nur der Regen, "und wir hoffen alle auf den Regen", so Jenisch nachdenklich.

Trockenheit ist ungewöhnlich

Der fehlende Regen: Es ist ein Problem, das bereits länger besteht: "Der einzige und letzte zu feuchte Monat in diesem Jahr war in Karlsruhe der Januar", so Diplom-Meteorologe Bernhard Mühr im Gespräch mit ka-news. "Mit dem Februar wurde Monat für Monat das Niederschlagsdefizit immer größer. In den letzten 6 Monaten fielen in Karlsruhe gerade einmal 264 Millimeter Regen." Das entspricht nur etwas mehr als die Hälfte dessen, was eigentlich normal ist.

2018 könne also durchaus als ungewöhnlich trocken bezeichnet werden, "allerdings gab es auch in der Vergangenheit schon sehr trockene Jahre", so Mühr weiter. Sein bislang trockenstes Jahr erlebte Karlsruhe 1959, als gerade einmal 456 Millimeter Niederschlag fielen. 2018 waren es bislang 392 Millimeter.

Bilanz könnte sich noch verbessern

Das Defizit an Regen im letzten halben Jahr beträgt rund 180 Millimeter, "eine Menge, die etwa zwei bis drei durchschnittlichen Monatsregenmengen entspricht", erklärt Mühr. Bis zum Jahresende könnte die Bilanz noch ausgeglichen sein - vorausgesetzt es kommen noch extrem nasse Witterungsabschnitte. "Mit einem oder zwei Regenereignissen ist es da aber nicht getan", so der Meteorologe abschließend.