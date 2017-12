17.12.2017 12:10 Karlsruhe Winter-Wettbewerb in Karlsruhe: 6. Eisstockturnier steht vor der Tür

Wer platziert seinen Eisstock am nächsten an der Daube? Diese Frage wird am Donnerstag, 18. Januar, auf der "Stadtwerke Eiszeit" beantwortet - denn dann findet das 6. Karlsruher Eisstockturnier statt.