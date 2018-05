Die Feuerwehr wurde am Montagmittag zu einem Flächenbrand im Bereich Katzenbergweg in Weingarten gerufen. Ein Feuer geriet aufgrund starker Windböen außer Kontrolle und breitete sich aus.

Die Feuerwehr Weingarten wurde am Montagmittag um 11.18 Uhr gemeinsam mit der Feuerwehr Walzbachtal zu einem Flächenbrand im Bereich Katzenbergweg in Weingarten gerufen. Ein Nutzfeuer geriet, begünstigt durch den Wind, außer Kontrolle und erfasste daneben gelagertes Holz.

Durch starke Windböen wurde das Feuer immer weiter am Weinberg entlang in Richtung Waldrand getrieben. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte sprang das Feuer gerade an einen Carport über und entzündete darunter gelagertes Holz.

Ein Übergreifen auf den Wald konnte die Feuerwehr verhindern. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis 14 Uhr hin.