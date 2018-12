vor 9 Stunden Stuttgart Wind und Regen: Wetterdienst warnt vor Orkanböen im Schwarzwald

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Orkanböen am Freitag in den Hochlagen des Schwarzwaldes. Wie ein DWD-Meteorologe am Freitag in Stuttgart mitteilte, überquert ein Sturmtief am Freitag und in der Nacht zu Samstag Baden-Württemberg.