Am vergangenen Montag erblickte der kleine Tommen Nik im Karlsruher St. Vincentius-Krankenhaus das Licht der Welt. Das Besondere: Der Spross ist das 1000. Baby das seit Jahresbeginn in den ViDia-Kliniken zur Welt kam.

Am Morgen des 30. April, um 8.46 Uhr kam der Kleine in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe zur Welt. Damit ist er das 1.000. Baby, das seit Jahresbeginn in den ViDia Christliche Kliniken Karlsruhe zur Welt kam. Die ViDia-Kliniken sind ein Zusammenschluss der Karlsruher St. Vincentius-Kliniken und des Diakonissenkrankenhauses.

Der kleine Tommen Nik und seine Mutter sind wohlauf, wie es in einer Pressemitteilung der ViDia-Klinken heißt. Bei seiner Geburt brachte es der Junge auf 3.440 Gramm und eine Größe von 50 Zentimetern. "Es war eine natürliche Geburt, die völlig komplikationsfrei verlief", beschreibt die leitende Hebamme Adelheid Walter den Verlauf der Geburt. Der Kleine ist bereits das dritte Kind von Mama Celeste Manske. Auch seine beiden Geschwister kamen in der Vincentius-Klinik zur Welt. Ob sich die Eltern bei der Namenssuche von dem fiktiven Charakter "Tommen Baratheon" aus der erfolgreichen TV-Serie "Game of Thrones" haben beeinflussen lassen, ist nicht bekannt.

In den ViDia-Kliniken kommen pro Jahr über 3.200 Kinder zur Welt. Gemeinsam mit der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Diakonissenkrankenhaus bieten die ViDia Kliniken ein umfassendes Angebot rund um die Geburtshilfe von Beratung und Geburtsvorbereitung über individuelle Gestaltung der Geburt bis hin zur Rückbildung und Nachsorge.

Bei einem Sommerfest am 9. Juni können sich junge Familien und werdende Mütter zwischen 10 und 14 Uhr bei der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in der Edgar-von-Gierke-Straße über das Klinikangebot informieren.