vor 2 Stunden Karlsruhe Wildschwein-Fans oder Golf-Hasser? Unbekannte zerstören Zaun an Golfclub und Wildschweine wüten auf dem Grün

In Karlsruhe haben Unbekannte am Sonntag den Wildschutzzaun am Golfclub Gut Scheibenhardt durchtrennt. So konnten Wildschweine auf den Platz und die haben einen Schaden von mehreren tausend Euro verursacht.