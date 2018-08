vor 4 Stunden Karlsruhe Widerstand gegen die Beamten: Zwei Männer wehren sich massiv gegen die Polizei

Gleich zwei Fälle von tätlichen Angriffen sind am Mittwoch in Karlsruhe eingetreten. Das geht aus entsprechenden Berichten der Polizei hervor. In beiden Fällen eskalierte die Personenkontrolle.