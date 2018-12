16.12.2018 09:45 Stuttgart Wetterdienst warnt vor glatten Straßen im Südwesten

Autofahrer in Baden-Württemberg müssen am Sonntag und in der Nacht auf Montag vielerorts mit glatten Straßen rechnen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) könne gefrierender Regen bis zum Mittag vor allem im Westen und Süden zu Glatteis führen. In Ettlingen ist am Sonntagmorgen ein Schneepflug im Winterdienst-Einsatz eine Böschung hinuntergerutscht und umgekippt.