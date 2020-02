Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für den Stadt- und Landkreis Karlsruhe vor Glätte und überfrierender Nässe ab Mittwochabend. In höheren Lagen kann Schnee fallen.

Achtung Autofahrer: Die Warnung vor Glätte und überfrierende Nässe nach starker Taubildung durch Reifablagerungen gilt im Stadt- und Landkreis Karlsruhe ab 18 Uhr und bis Donnerstag, 10 Uhr. In der Nacht zum Donnerstag soll in Lagen über 400 Metern außerdem leichter Schnee fallen.

Weitere Aussichten

Am Donnerstag zieht Tief "Bianca" über der Mitte Deutschlands nach Osten und bringt dem Süden eine Sturmlage, ansonsten Schnee bis in tiefe Lagen. Im Bergland stürmische Böen, exponiert Sturmböen. Teils bis auf 200 Meter herab Schneefall und auch in tiefen Lagen Glätte sowie kurze Gewitter, so der DWD auf seiner Webseite.