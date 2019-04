vor 6 Stunden Karlsruhe Wetter bisher zu trocken: Waldbrandgefahr für Karlsruhe auf Stufe 4 - Abkühlung ab Mittwochabend

In großen Teilen Baden-Württembergs herrscht wegen der relativ trockenen Witterung eine mittlere Waldbrandgefahr. Für einige Bereiche, etwa in Nordbaden oder auf der Schwäbischen Alb, gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag eine hohe Gefahrenstufe an.