vor 1 Stunde Karlsruhe Werkstattverfahren beginnt: Ob Abriss oder Erhalt - Bürger sollen über Landratsamt-Zukunft mitentscheiden

Das Landratsamt in Karlsruhe ist eines der wenigen Hochhäuser der Stadt. Doch es ist in die Jahre gekommen. Ob Abriss oder Sanierung: Wie es mit dem Gebäude und dem Areal mitten in der Stadt weitergeht, steht noch nicht fest. Planungsbüros sollen verschiedene Möglichkeiten erarbeiten und die Bürger einbezogen werden. Am Mittwoch, 15. Januar, findet dazu der erste öffentliche "Werkstatttermin" statt.