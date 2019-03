vor 3 Stunden Karlsruhe Wer hatte Grün? Zwei Leichtverletzte nach Unfall auf Kreuzung in Rüppurr

Zwei verletzte Personen sowie ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag an der Kreuzung Herrenalber Straße/Battstraße in Karlsruhe ereignete. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen des Unfalls, da beide beteiligte Autofahrer angaben, bei Grünlicht auf die Kreuzung gefahren zu sein.