vor 3 Stunden Karlsruhe Wer bietet mehr? DB versteigert über 130 Fundstücke am Hauptbahnhof

Tagtäglich werden die verschiedensten Dinge an Bahnhöfen und in Zügen vergessen. Fundstücke, die nicht abgeholt wurden und sich in einem guten Zustand befinden, werden am kommenden Samstag nun bei einer Versteigerung im Karlsruher Hauptbahnhof angeboten.