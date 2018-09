Der dritte Bauabschnitt auf der Theodor-Heuss-Allee beginnt. Durch die Fahrbahnerneuerungen gibt es dort bis Ende Dezember wieder Vollsperrungen. Die Umleitungsstrecken sind laut Stadt entsprechend ausgeschildert.

Ab Montag, 10. September, kommt es auf der Theodor-Heuss-Allee erneut zu Behinderungen. Diesmal ist der Abschnitt zwischen der Breslauer Straße und der L604 in Richtung Eggenstein-Leopoldshafen an der Reihe. Die Fahrbahnerneuerungen dauern voraussichtlich bis Ende Dezember, so die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

Im dritten Bauabschnitt gibt es eine Vollsperrung auf der Fahrbahn zwischen der Schneidemühler Straße und Insterburger Straße. Danach folgen weitere Bauabschnitte bis zur L604.

Bis zum 8. Oktober wird der Verkehr über die Rintheimer Querallee, die Haid-und-Neu-Straße und die Gustav-Heinemann-Allee umgeleitet. Die Strecken sollen entsprechend ausgeschildert werden.

Auch die Buslinien 30 und 39 werden mit dem Einsatz von Ersatzhaltestellen umgeleitet. Außerdem gibt es zwischen der Europäischen Schule und der Kolberger Straße zu den Betriebszeiten der Buslinie 30 ein Anruf-Linien-Taxi.