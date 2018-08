In der Fächerstadt gibt es zu wenig öffentliche, barrierefreie Toiletten. Zu diesem Ergebnis kommt die SPD-Fraktion des Karlsruher Gemeinderats. Auch die "unzumutbare" Situation in Schultoiletten macht den Fraktionsmitgliedern Sorgen. Daher ihre Frage: Was unternimmt die Stadt gegen die Missstände?

Wer kennt das nicht: Wenn man das dringende Bedürfnis nach einer Toilette hat, ist meist gerade dann keine in der Nähe. Auch in Karlsruhe fehlt es an öffentlichen und – noch viel wichtiger – barrierefreien Toilettenanlagen. Das kritisiert die Karlsruher Gemeinderatsfraktion der SPD in einem Antrag an die Stadt.

Fünf öffentliche Toiletten in Karlsruhe

Der Fokus der SPD-Gemeinderäte Parsa Marvi und Raphael Fechler liegt dabei besonders auf "hoch frequentierten Grünanlagen", also Parks und öffentlichen Grünflächen. Hier soll die Stadt Karlsruhe qualitativ und quantitativ nachbessern – und damit beispielsweise dem Vorbild des Englischen Gartens in München folgen. Denn: Laut SPD-Antrag hängt die Aufenthaltsqualität in öffentlichen Grünanlagen eng mit der Möglichkeit zusammen, vor Ort saubere Toilettenanlagen zu nutzen.

Fünf öffentliche und barrierefreie Toiletten sind bereits in der Fächerstadt aufgestellt. Man findet sie im Schlossgarten Durlach, am Friedrichsplatz, am Albtalbahnhof, am Fliederplatz sowie beim Abenteuerspielplatz in der Günther-Klotz-Anlage. Mit dem Otto-Dullenkopf-Park und der Nottingham-Anlage werden der Stellungnahme der Stadt zufolge nun zwei weitere Standorte für stille Örtchen hinzukommen.

Weitere Anlagen noch nicht in Planung

Ob darüber hinaus noch Bedarf an der Einrichtung weiterer Standorte besteht, müsse vonseiten der Stadtverwaltung erst noch geprüft werden. Dabei spiele es eine Rolle zu wissen, ob und wo Ver- und Entsorgungsleitungen vorhanden sind. "Die Verwaltung wird dazu ein Konzept erstellen", heißt es in der Stellungnahme weiter. Sobald das fertig ist, soll es dem Gemeinderat vorgelegt werden.

Schultoiletten in unzumutbarem Zustand

Doch nicht nur öffentliche Toiletten bereiten der SPD Kopfzerbrechen. Wie sie in einem zweiten Antrag an die Stadt deutlich macht, sind der Fraktion die "menschenunwürdigen Zustände" der Schultoiletten - und dabei vor allem die der Südendschule - ein Dorn im Auge. Viele Schüler würden sich gar weigern, das schulinterne stille Örtchen zu benutzen. "Die derzeitige Situation ist nicht mehr zumutbar", stellt die Fraktion klar.

Eine sogenannte dynamische Prioritätenliste soll nun helfen, dem Problem systematisch Herr zu werden. Eine solche Liste habe es laut SPD zwar schon vor Jahren gegeben, konsequent durchgesetzt worden sei sie aber nie. Das soll sich nun ändern.

Stadt sieht keinen Handlungsbedarf

Trotz der massiven Kritik der SPD-Gemeinderäte Parsa Marvi, Hans Pfalzgraf und Michael Zeh sieht die Stadt bei dieser Problematik keinen Handlungsbedarf: "Aktuell liegen der Verwaltung keine Beschwerden über unzumutbare Toiletten in Schulen vor." In den letzten Jahren habe man einen sukzessiven Rückgang der Beschwerden ausmachen können, sagt sie.

Der Grund: Vor 2012 wurden laut der Stellungnahme der Stadt jährlich etwa 10 Toilettenanlagen saniert. Seit 2012 wurde die Zahl auf zirka 30 erhöht. Insgesamt etwa 1,5 Millionen Euro gibt die Stadt nun pro Jahr für die Sanierung dieser Anlagen aus. Darüber hinaus sind laut Stadtverwaltung nicht immer bauliche Maßnahmen nötig, um die Schultoiletten wieder in "zumutbare und würdige Zustände" zu versetzen. Eine professionelle Reinigung sowie kleine Instandhaltungsmaßnahmen könnten ebenfalls den gewünschten Erfolg bringen.

Falls dennoch alle Stricke reißen, ist die Stadt der Stellungnahme zufolge zur Ergreifung etwaiger Gegenmaßnahmen - wie die Beantragung von Zuschüssen oder die zeitweilige Bereitstellung von Containeranlagen - durchaus bereit.

