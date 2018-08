In Karlsruhe gibt es viele Möglichkeiten, sich zu engagieren - auch nach dem Tod. Dafür kann man die Stadt als Erben einsetzen, die den finanziellen Nachlass gemäß dem Wunsch des Verstorbenen verwaltet. Unter der Überschrift "Bleibendes schaffen für kommende Generationen" will die Stadt nun besser über das ungewöhnliche Vermächtnis aufklären.

"Viele Karlsruher Bürger wollen mit ihren finanziellen Nachlässen die Stadt, in der sie leben, aktiv mitgestalten", erläutert Mentrup die Idee hinter dem Vorhaben. Er und Stadtkämmerer Torsten Dollinger informieren am Dienstag in einem Pressegespräch über das Vorhaben "Bleibendes Schaffen". "Mit ihrem Engagement wollen sie über ihr Leben hinaus in der Stadt wahrnehmbar bleiben."

Neu ist das aber nicht: Seit 1991 gibt es diese Form der Nachlassverwaltung schon in Karlsruhe. 37 Mal wurde sie bisher in Anspruch genommen. Gespendet wird am liebsten für soziale Zwecke: 13 Mal sollten Nachlässe seit 1991 dieser Bestimmung zugeführt werden. Dahinter der Zoo, der Friedhof und der Städtebau. So konnten beispielsweise das Exotenhaus im Zoologischen Stadtgarten, aber auch der Bau des Info-Centers am Karlsruher Hauptfriedhof finanziell unterstützt werden.

Zahl der Erbschaften steigt

Und die Erbschaften der Stadt Karlsruhe steigen: Laut Stadtkämmerer Torsten Dollinger liegt die Zahl seit 2010 bei 21 Stiftungen - im vorherigen Jahrzehnt nur bei 7. Dollinger vermutet dahinter den demografischen Wandel: Eine steigende Zahl des vererbbaren Vermögens, weniger Nachkommen und mehr Erbberechtigte, die allerdings nicht als Erben eingesetzt würden.

Insgesamt 14 Millionen Euro sind von 1991 bis heute an finanziellen Nachlässen zusammengekommen, so Dollinger - neun Millionen Euro allein seit 2010. Die Beträge reichen hierbei von 1.000 Euro bis in Millionenhöhe. "Die größte Summe belief sich auf 1,2 Millionen Euro."

Wohnungen für Menschen mit Behinderung

Wie eine solche Erbschaft für Städte aussehen kann, zeigt die Spende von Eva Graber. Nach ihrem Ableben sollte die Stadt von ihrem Vermögen barrierefreie Wohnungen kaufen und an Menschen mit Behinderung vermieten. 2003 wurde dieser Wunsch realisiert. Wie viel eine solche Spende bewirkt, weiß Dominik Engelhardt. Er ist körperlich beeinträchtigt und wohnt nun seit 10 Jahren in einer der beiden Wohngemeinschaften am Indianaring.

Für den 27-Jährigen bedeutet das vor allem: Freiheit. Einkaufen, waschen, kochen - alles macht er mit seinen Mitbewohnern alleine. "Das ist ein besonderes Privileg, das konnte ich mir vorher so nie vorstellen", sagt Engelhardt, der ebenfalls an dem Pressetermin teilnimmt.

Gedenktafeln für Nachlassgeber

An allen aus Nachlässen finanzierten Objekten sollen nun schlichte Majolika-Tafeln mit dem Namen des Spenders angebracht werden. Auch Nachlassgeberin Eva Graber erhält eine Tafel. Damit soll das finanzielle Engagement der Bürger gewürdigt werden, so Mentrup. "Die Namen sollen für immer im Gedächtnis der Stadt verbleiben."