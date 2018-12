vor 4 Stunden Karlsruhe Wenn Christbäume ausgedient haben: An Sammelstellen können die Bäume entsorgt werden

Alles Jahre wieder kommt nicht nur das Christuskind, sondern auch die Frage nach dem Weihnachtsbaum. Also nicht nur, wie er geschmückt werden soll, sondern wohin mit dem vertrockneten Baum nach den Feiertagen? In Karlsruhe und den Stadtteilen werden daher Sammelstellen für die Christbäume eingerichtet. Schon am Tag nach Heiligabend können dann dort die grünen Überreste des Festes hingebracht werden. Andernorts sammelt die Feuerwehr das ausgediente Grün ein.